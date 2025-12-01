Thiaroye 44 : Amadou Ba appelle à se servir de l’histoire pour bâtir un Sénégal où "chaque citoyen est protégé"

Après plusieurs mois de silence, l’ancien Premier ministre du Sénégal, Amadou Ba, a réagi ce lundi 01 décembre, à l’occasion du 81e anniversaire du Massacre de Thiaroye, où des tirailleurs africains, revenus des deux (02) guerres mondiales, ont été froidement abattus pour avoir demandé leur prime de démobilisation.
Dans une publication sur Facebook, Amadou Ba a appelé à se servir de la tragédie des tirailleurs pour bâtir "un Sénégal où chaque citoyen, sans distinction, est respecté, protégé et reconnu", estimant que leur sacrifice est "l’un des épisodes les plus douloureux" de l’histoire du Sénégal.
L’ancien proche de Macky Sall a aussi souhaité que le souvenir de cette tragédie éclaire le "chemin collectif et inspire un avenir de paix, de justice et de dignité".
"Ces hommes, revenus du front après avoir servi avec loyauté et courage, ont été victimes d’une profonde injustice. Leur destinée tragique nous rappelle que la mémoire n’est pas seulement un devoir; elle est une exigence morale qui guide notre engagement envers la vérité et l’équité", a conclu l’actuel député de l’opposition.
