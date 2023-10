Thierno Alassane Sall invite "ses collègue députés de l'opposition à éviter les querelles de postes"

Thierno Alassane Sall, connu pour ses positions de principe, a encore remis ça. Le leader de la République des valeurs (RV) remonte les bretelles à ses collègues députés de l'opposition qui, lors de l'ouverture de la session unique (2023-2024) samedi, ont montré leur désaccord marqué par la scission du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Il leur rappelle que leur rôle est de défendre les intérêts du peule tout en leur invitant "à éviter les querelles de postes".



"À travers les urnes, le peuple sénégalais avait donné, pour la première fois, l'opportunité à l'opposition d'installer un véritable jeu démocratique à l'Assemblée nationale", a écrit M. Sall dans son compte X ( ex Twitter) .



Le député de l'opposition et candidat à la candidature pour la présidentielle du 25 février 2024, a rappelé à ses collègues les problèmes que vivent les Sénégalais, notamment le phénomène de l'immigration irrégulière et le rôle qu'ils doivent jouer pour y remédier. "À l'heure où notre jeunesse brave la mort en prenant les routes d'émigration, désespérée par les conséquences des affres de la politique politicienne, j'invite mes collègues de l'opposition à éviter les querelles de postes, afin de s'unir pour mettre la lumière sur les scandales financiers et la gestion calamiteuse du pays", a-t-il suggéré.



Il est d'avis que plus que jamais, leur devoir est de mener "des enquêtes sur la gestion des fonds du COVID, sur les contrats pétroliers et gaziers, et sur le train de vie de l'État".