Thierno Alassane Sall révèle des négociations secrètes entre l’Etat du Sénégal et Frank Timis

Au moment où tous les regards et toutes les énergies sont concentrés sur la lutte contre l’épidémie de Covid-19, l’Etat du Sénégal serait en train de négocier avec l’homme d’affaires Frank Timis, cité dans un présumé scandale de détournement de 6000 milliards avec le frère du chef de l’Etat sénégalais dans les contrats pétroliers et gaziers.



Selon l’ancien ministre de l’Energie Thierno Alassane Sall, le régime de Macky Sall profite de la situation pour négocier en douce avec l’homme d’affaires franco-roumain. « Négociations entre le Sénégal et Timis au moment où le Covid 19 mobilise les esprits.

Moment idéal pour faire passer de nouveaux arrangements, après ceux qui ont permis à Timis d'empocher indûment près de 200 milliards, en attendant ses royalties. Le festin continue! #COVID19sn », a-t-il écrit son compte Twitter.