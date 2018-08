Thiès : Fallou Ndiaye échappe au lynchage pour avoir tenté de destituer Serigne Saliou Touré

Fallou Ndiaye n’oubliera pas de sitôt sa journée du dimanche. En effet, s’étant rendu à Touba sous prétexte d’être le plénipotentiaire des talibés mouride de la Capitale du Rail, il a demandé au Khalife général de cette communauté que ces derniers ne voulaient plus de Serigne Saliou Touré comme son représentant dans cette ville et se proposait comme son remplaçant.



Mais, mal lui en pris puisqu’aussitôt que la nouvelle arriva aux oreilles des disciples, ces derniers ont rué dans les brancards et ont rallié son domicile qu’ils ont saccagé, avant d’y mettre le feu. Finalement, les forces de l’ordre sont intervenues pour disperser la foule en furie, rapporte le journal «Les Echos».



Les Mourides qui avaient du mal à calmer leur colère, ont déployé tous les moyens pour retrouver Fallou Ndiaye qui ils entendaient sévèrement corriger. Plusieurs arrestations ont été notées avant que la came ne revienne.