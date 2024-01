Thiès-Ouest: le maire Mamadou Djité du PUR accusé de mauvaise gestion par des conseillers

Le maire de Thiès-Ouest, Mamadou Djité, également secrétaire général communal du Pur (Parti de l’Unité et du Rassemblement), est dans la tourmente. Le processus de renouvellement du bureau municipal aurait été entaché par de nombreuses irrégularités.



Selon les conseillers municipaux qui se sont exprimés devant la presse, le maire aurait tenté de corrompre certains d’entre eux en leur proposant des terrains ou des voyages afin d’obtenir leur soutien. De plus, le nombre de bulletins de vote dépasserait celui des personnes présentes dans la salle au moment du scrutin. Ce qui a conduit à la suspension du processus.



Les conseillers municipaux disent avoir alerté le préfet et dénoncé notamment des manquements financiers d’un montant de 11 millions. Selon eux, le maire prétend que cette somme a été utilisée pour l’achat d’oignons et de pommes de terre. Ils soutiennent qu’aucune décision à ce sujet n’a été discutée lors du conseil municipal. De plus, une sortie de caisse de 17 millions a été observée sans explication. Ce sans oublier des cas de spoliation foncière dans la commune.



Face à cette situation, les 76 conseillers municipaux « contestataires » réclament des élections transparentes pour la mise en place rapide d’un nouveau bureau. Il convient de rappeler que le maire Mamadou Djité a été élu sur la liste de la coalition Yewwi askan wi. Laquelle coalition exprimerait désormais son mécontentement quant à sa gestion des affaires municipales.



Le conseiller municipal Babacar Cissé, du parti La République des Valeurs de Thierno Alassane Sall, accroché par le « Témoin », a déclaré lors d’une interview que le maire avait également contacté Amy Ly, troisième adjointe et membre du RV, pour lui faire des

propositions que cette dernière a rejetées avant de les rapporter devant le conseil municipal. Selon toujours M. Cissé, le renouvellement du bureau municipal a été décidé par le maire en raison de divergences avec l’ancien bureau, qui n’était pas d’accord avec sa démarche.



Dans l’attente d’une réaction des autorités compétentes face à ces allégations, les conseillers municipaux avaient menacé de passer à l’action dès lundi(Ndlr avant-hier). Contacté par nos soins pour

sa version des faits, le maire de Thiès-Ouest nous a répondu

qu’il va tenir une conférence de presse ce mercredi pour répondre à ses accusateurs, rapporte le journal.