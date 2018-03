Tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions: tout ce qu'il faut savoir

Qui est dans le tirage?



Barcelone (ESP)

Bayern München (GER)

Juventus (ITA)

Liverpool (ENG)

Manchester City (ENG)

Real Madrid (ESP, titulaires)

Roma (ITA)

Séville (ESP)

Y a-t-il une protection pays?

Ce sera un tirage au sort où aucune équipe ne sera classée et où les clubs de la même association nationale pourront être tirés l'un contre l'autre. Le joueur tiré en premier jouera la première manche à la maison.



Quand les matchs seront-ils joués?

Les premières étapes auront lieu les mardi 3 et mercredi 4 avril, avec les retours les 10 et 11 avril. L'horaire exact sera confirmé dans l'après-midi du tirage.



Que ce passe t-il après?

Quarts de finale: 3/4 et 10/11 avril

Demi-finale: 13 avril

Demi-finales: 24/25 avril et 1/2 mai

Finale: samedi 26 mai, stade NSC Olimpiyskyi, Kie



Avec Uefa.com