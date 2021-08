Tokyo 2021: les handballeuses françaises décrochent enfin l'or olympique

Samedi, les Français avaient montré la voie : battus en finale des JO 2016 à Rio de Janeiro par le Danemark, ils avaient pris leur revanche face à ces mêmes Danois à Tokyo. Ce dimanche 8 août, l'équipe de France féminine a suivi le même schéma face à la Russie (désignée sous le nom de comité olympique russe). Cinq ans après leur défaite concédée en finale face aux Russes, les joueuses d'Olivier Krumbholz ont lavé l'affront avec cette fois une victoire éclatante, synonyme de médaille d'or (30-25).



Si le score était serré entre les championnes olympiques et les vice-championnes olympiques en titre à la pause (15-13 en faveur des Bleues), le rouleau-compresseur français s'est mis en marche en seconde période. Avec le soutien de sa gardienne Cléopatre Darleux, qui a maintenu les Russes à moins de 60% d'efficacité, l'équipe de France a pris le dessus en marquant six buts d'affilée, pour porter le score à 22-16.



Ce temps fort a été fatal à la Russie. Jamais elle n'a pu s'en relever. Allison Pineau et Pauletta Foppa, 7 buts chacune, ont enfoncé le clou. La première, capitaine des Bleues, n'a pu cacher son émotion à mesure que les minutes défilaient et que l'inéluctable sacre se dessinait. Championne du monde en 2017, championne d'Europe en 2018, elle obtient enfin la consécration olympique.



C'est donc un doublé exceptionnel pour le handball français, en or chez les hommes et chez les femmes sur la même édition des Jeux olympiques. Seule l'URSS avait réussi pareille performance en 1976, à Montréal. Et c'est donc une 33e et ultime médaille gagnée par la délégation française dans ces Jeux olympiques de Tokyo : 10 en or, 12 en argent et 10 en bronze. La France termine à la 8e place au classement des nations.