Tombeur de la République... Réponse à Ahmed Khalifa Niass, par Saliou Bodian !

Ahmed Khalifa NIASS, nous Jeunes cadres, nous vous interpelons sur deux

choses inhérentes à vos deux paragraphes suite à votre article publié en ligne à seneweb le

29 août, 2019 à 17:08:54 : les questions nationales et la stigmatisation.



A la suite des révélations faites par le leader du Parti Pastef Ousmane Sonko sur la gestion

des Mines de fer de la Falémé, Monsieur Ahmed Khalifa NIASS a tenu des propos

suivants : Une fois de plus Goudiaby utilise son sous-marin Sonko pour obliger le Président de

la République à changer de vision pour abandonner l'option turque. C'est plutôt le fait de pêcher en eaux troubles qui doit être reproché à Sonko, a-t-il déclaré. Dans un communiqué reçu à cet

effet, il avance que ; se disputent une commission offerte par le challenger des Turcs pour se payer le leadership et le contrôle du Mfdc. Il poursuit: Il y a lieu de savoir que lorsque Sonko parle, c'est pour l'intérêt de Goudiaby. Et que lorsque Goudiaby offre ou prête des 4x4 ou des billets d'avion sur Air France, c'est qu'il y a anguille sous roche. Mais roche comme pierre. Ou, si vous préférez, Atepa, en Diola, a laissé entendre Ahmed Khalifa Niass.



Nous sommes surpris par vos propos qui voudraient ramener ce qui relève d’un intérêt

national à une démarche ethniciste et sectaire. Le raccourci assez fantaisiste que vous

empruntiez avec des jeux de mots qui relèvent plutôt d’un manque de culture et

d’élégance ne manquera pas de surprendre plus d’un sénégalais.



Un principe élémentaire et universel de Démocratie et de pays civilisé stipule que tout

sénégalais de quelque obédience qu’il soit, a le droit de regard, le droit de critique sur la

gestion des affaires publiques sans distinctions de races, d’ethnies et de religions.

A ce titre votre frère de sang Feu Sidy Lamine Niass, qu’Allah l’agrée à son paradis

céleste, était un Homme et un véritable combattant infatigable pour son peuple et toute sa

vie durant. Il a toujours participé à éclairer son peuple sur la gestion des affaires

publiques, en enfant de Daara, bien éduqué, un véritable patriote.

Malheureusement, vous vous croirez à l’époque des régimes totalitaires, des Cro-Magnon

(mire toi, tu comprendras aisément ce qualificatif) et des luttes partisanes irréfléchies et

dévastatrices. Vous baignez toujours dans un environnement de dépravation de mœurs

démesurées.



La conférence de presse du Leader du Pastef alerte tous les sénégalais sur la gestion des

affaires publiques en l’occurrence le fer de la Falémé, une richesse du peuple. Est-ce vrai ?

Communiquons davantage pour éclairer et rassurer les sénégalais, c’est l’essentiel.

En ce qui concerne votre premier paragraphe en dehors du chapeau de l’article, Atépa

Goudiaby est un grand Républicain qui s’est battu pour la paix au Sénégal, dans la sous-

région et a énormément contribué pour la Stabilité de notre chère nation. Vous croyez

pouvoir l’entraîner dans des bassesses, non !



Il n’a jamais également caché ses sentiments vis-à-vis de notre chère République. Il a

écouté son peuple jusqu’à s’engager en politique malgré son âge. Le Patriarche Atépa

écoute, observe, s’interroge, analyse, interpelle les experts, mûri et s’entraîne davantage en

associant l’environnement économique, social, sociétal et politique. C’est ainsi qu’il a osé

répondre à l’appel de ses compatriotes pour une mission salvatrice. Il utilisa alors son

intelligence et ses moyens pour écrire et éditer deux ouvrages pour nous montrer



comment développer notre Pays le Sénégal en fédérant l’ensemble des synergies de tout

bord pour un Sénégal Développé ?

Ces ouvrages combinés constituent un ambitieux programme de développement pour

notre pays, une vision partagée par tous les hommes éclairés et honnêtes qui ne souffrent

d’aucune probité morale et d’efficience mentale.

Ce programme est un programme de développement durable bien élaboré, intégrant

toutes les régions du Sénégal y compris Kaolack votre principale région.

….des contre-vérités, de la stigmatisation, de la diversion…



Pire, vouloir considérer Sonko (l’avenir du Sénégal) et Atépa Goudiaby pour leadership

du Mfdc, ce sont des contre-vérités, de la stigmatisation, de la diversion et également un

manque de respect notoire aux sénégalais qui ont voté massivement le candidat du Pastef

avec ses dignes et honorables fils du Sénégal qui l’accompagnent dans cette mission

salvatrice à l’image du Dr Abdoulaye NIANE, Abasse Fall, etc.



In fine, en politique, chacun d’entre nous a son candidat, démocratie oblige. Garde ton

candidat et nous gardons nos Références pour la postériorité. Votre second et dernier

paragraphe est truffé d’incohérences, de stigmatisations, de tribalisme et de méchanceté

viscérale qui justifient vos comportements et attitudes quotidiens vis-à-vis d’honnêtes

citoyens. Vous êtes de la race qui contribue aux déséquilibres de la Nation sénégalaise.

Nous vous invitons à acheter des miroirs et à vous mirer avant d’ouvrir votre bouche.

De plus, le stigma est un attribut profondément disqualifiant, qui fait passer le sujet d’une

personne complète et normale à une personne détériorée et diminuée (un toxicomane, un

schizophrène, un obèse, etc.). Non seulement le stigma, basé sur une caractéristique

considérée comme une différence ou une déviance de la norme, conduit la société à

rejeter l’individu stigmatisé, mais lui-même tend à se considérer comme discrédité et

indésirable, par le biais du phénomène d’autostigmatisation. Nous ne l’accepterons pas et

vos combines et instigations sont vouées à l’échec.



…la suite avec le Peuple sénégalais.

Liée à des phénomènes complexes au niveau sociétal, la stigmatisation joue, selon Link et

Phelan, un rôle fondamental dans le maintien des relations de pouvoir et de contrôle. On

y voit en effet l’empreinte du phénomène de bouc émissaire utilisé de la cour d’école aux

débats politiques, si bien que les stratégies de lutte contre la stigmatisation doivent viser

non seulement le niveau individuel mais également sociétal si l’on veut qu’elles aient un

impact. Mauvaises stratégies de bas étages. Votre concept de « Sénégalomançais », soyez

plus explicite et ayez le courage d’aller au bout de votre masturbation intellectuelle, vous

verrez la suite avec le Peuple sénégalais.





Par Saliou BODIANG/Citoyen du Monde.