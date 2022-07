Touba : un fils de Cissé Lo et deux autres jeunes de l’opposition arrêtés

Moustapha Lô, fils de Cissé Lo, Moustapha Diouf Lambaye, promoteur du mouvement Reecu et Cheikh Seck, jeune militant du Pds à Touba, étaient dans les locaux du commissariat spécial de Touba où ils ont été convoqués et entendus. Ils sont accusés de « destruction de biens appartenant à autrui ».



C’est le véhicule de Serigne Khassim Mbacké qu’ils auraient attaqué et les enquêteurs disposeraient de preuves palpables. Du côté de l’opposition, on parle de « tentative de musellement » visant à les maintenir éloignés du théâtre des d’opérations le jour des élections législatives.