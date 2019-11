Toujours choqué, Son a envoyé un message à Gomes

Impliqué dans la terrible blessure d’André Gomes le week-end dernier, Heung-Min Son était inconsolable. Ce mercredi, il a inscrit un doublé contre l’Etoile Rouge et a dédié ses buts au Portugais. Il était toujours choqué et a avoué avoir envoyé un sms au Toffee.



« Je lui ai envoyé un texto avant de prendre l’avion pour lui dire que j’étais vraiment désolé. Il m’a répondu », a expliqué l’international corréen dans des propos rapportés par The Guardian, parcouru par Footmercato. Pour rappel, Gomes devrait manquer une bonne partie de la saison, sa cheville étant fracturée. Le rouge de Son, lui, a été annulé.