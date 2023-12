Tour d'Europe des stades : déplacements difficiles pour Newcastle à Liverpool et la Roma à Turin

Angleterre : les «Reds» à la maison face aux "Magpies", derby londonien



Liverpool, provisoirement leader de la Premier League avec 42 points, a repris de l'élan en battant l'avant-dernier Burnley (2-0), après avoir enchaîné deux matches nuls contre Manchester United (0-0) et Arsenal (1-1).



Lundi (20h00), à Anfield, les Reds accueilleront une équipe de Newcastle mal en point (8e, 29 pts), qui traverse une période très difficile en ayant accumulé ces dernières semaines les mauvais résultats et les blessures.



Eliminés des compétitions européennes et de la Coupe de la Ligue, les Magpies se sont inclinés mardi, pour la quatrième fois lors de ses cinq dernières sorties en championnat, contre Nottingham Forest (3-1).



Ce dernier (16e, 17 pts), qui a connu sa première victoire depuis le 5 novembre, recevra samedi Manchester United (17h30). Les hommes d'Erik ten Hag, pour leur premier match depuis l'annonce de l'arrivée du milliardaire britannique Jim Ratcliffe comme actionnaire à hauteur de 25% et nouvel homme fort du domaine sportif, se sont offert une soirée de rêve à Old Trafford mardi dernier en renversant Aston Villa (3-2), alors qu'ils étaient menés 2-0 à la mi-temps.



Arsenal (provisoire 2e, 40 pts), toujours dans la course pour finir en tête du championnat avant la trêve hivernale, affrontera lors d'un derby londonien dimanche (14h00) Fulham, dans le ventre mou du classement (13e, 21 pts).



Italie : Juve-Roma, garder le cap



L'Inter Milan, qui est assurée de finir la première partie de saison en tête de la Serie A (44 pts), tentera, malgré la possible nouvelle absence pour blessure du meilleur buteur du championnat Lautaro Martinez (15 buts), d'arracher une cinquième victoire consécutive lors de son déplacement vendredi (20h45) chez le promu, le Genoa (13e, 19 pts).



Son dauphin, la Juventus (40 pts), reçoit l'AS Rome (6e, 28 pts) samedi (19h45). Invaincus sur leur pelouse cette saison, les hommes de Massimiliano Allegri ne comptent pas relâcher la pression mise sur les Intéristes. Mais la lutte sera âpre face aux Romains qui espèrent continuer sur leur lancée après leur victoire face à Naples samedi dernier (2-0).



Le Napoli, champion en titre bien affaibli en cette première partie de saison (7e, 27 pts), reçoit quant à lui Monza (11e, 21 pts) vendredi (17h30).



Autre prétendant au titre, l'AC Milan (3e, 33 pts) devra gagner lors de la réception de Sassuolo (15e, 16 pts) samedi (17h00), pour tenter de rester dans la course et faire oublier le match nul concédé chez la lanterne rouge vendredi dernier (2-2).





Avec AFP