Toussaint Manga: "Si Macky Sall avait déposé sa liste de parrainage parmi les derniers..."

Après que le constat a révélé qu'il y a eu 174.634 doublons sur le parrainage et que le président Macky Sall a été le seul à ne pas avoir, le député de l'opposition Toussaint Manga, a estimé que si le présent sortant avait déposé sa liste de parrainage parmi les derniers comme Karim Wade et Khalifa Sall, "la quasi-totalité totalité de ses parrains serait des doublons et il serait recalé".



En cela, M. Manga dit avoir compris la raison pour laquelle Macky Sall a réveillé Mimi Touré (mandataire du candidat de la Coalition Benno Bok Yakaar) à 5h du matin pour la pointer à 7h du matin au Conseil constitutionnel pour un dépôt de dossier qui est censé démarrer à minuit.



"En somme ceux qui ont parrainé Macky Sall ont aussi parrainé d'autres candidats et probablement beaucoup ont parrainé Macky Sall à leur insu dans les opérations de financements des projets, de la bourse de sécurité familiale etc. En réalité, l'exploitation de toute la globalité des fiches de parrainage des différents candidats nous aurait révélé que les deux millions de parrains de Macky Sall sont en grande partie des parrains doublons ou des parrains inexploitables. Il y a matière à cogiter après analyse du parrainage, a-t-il écrit sur sa page facebook.