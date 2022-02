Trafic de passeports diplomatiques: les députés Sall et Biaye confrontés avec leurs « épouses fictives »

Le juge d'instruction du deuxième Cabinet du Tribunal de Dakar Abdoulaye Thioune, va confronter aujourd'hui mardi les députés Mamadou Sall et Boubacar Biaye, ainsi que leur complice El Hadji Diadji Condé, aux parties civiles O. Toure et Ng Camara.



Les trois inculpés vont faire face aux épouses fictives des parlementaires. Le juge d'instruction tentera de leur tirer le ver du nez en confrontant les déclarations contradictoires de toutes les parties, selon L’Observateur.



Cette procédure entre dans le cadre de l'instruction de l'affaire de trafic de visas et de passeports diplomatiques impliquant deux députés de la mouvance présidentielle. Dans cette histoire, El Hadji D. Condé, présenté comme le cerveau de cette affaire, était le premier à être arrêté par la Division des investigations criminelles (Dic).



Il était accusé « d'escroquerie » par les dames O.Touré et Ng. Camara. Condé avait balancé les noms des deux parlementaires, disant qu'ils sont ses collaborateurs dans les processus d'obtention de passeports diplomatiques. Une perquisition faite à son domicile a permis aux policiers-enquêteurs de découvrir des certificats de mariage au nom de Mamadou Sall, Boubacar Biaye, O. Touré et Ng. Camara.



Condé sera inculpé pour association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux sur des documents administratifs et faux en écritures publiques authentiques, puis placé sous mandat de dépôt le 13 septembre dernier. Le 9 novembre dernier, l'Assemblée nationale avait levé l'immunité des députés.



Quelques jours après, Mamadou Sall a été convoqué par le juge du deuxième Cabinet qui l'a inculpé pour les mêmes infractions que Condé avant de le placer sous mandat de dépôt. Son collègue Boubacar Biaye l’a rejoint en prison le 31 janvier dernier.