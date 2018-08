Trafic visas : Soumaré et Touré ont encaissé plus de 108 millions avec la signature de Serigne Bass

Si l'on se fie aux aveux prêtés à Mamadou Soumaré dans l'affaire du trafic de visas, frauduleusement sous le nom du porte-parole du Khalife des mourides, le système de trafic a été mis en place depuis 2017 et a profité à quarante (40) candidats à l’immigration.

Et selon Libération qui donne l'information, ces personnes versaient chacun 2,2 millions de francs Cfa avant le départ et s’acquittaient de 500 mille une fois en Europe. Ce qui fait un total de 108 millions de francs Fcfa encaissé par les escrocs.



Devant les enquêteurs, Soumaré aurait déclaré avoir reçu la somme de 14 millions Fcfa de Alassane Touré, le cerveau présumé, un montant de 14 millions et un véhicule 4X4.

L’affaire a éclaté lorsque l’ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot, a signalé à Serigne Basse Abdou Khadre que les bénéficiaires de visa court séjour pour la France, grâce à une lettre de recommandation portant sa signature, ne sont pas rentrés au Sénégal à la date retenue. Le marabout, «visiblement choqué», selon Libération, a porté plainte à la Dic.