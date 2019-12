Train express régional: le collectif des impactés dénonce les lenteurs et interpelle Macky Sall

Le collectif national des impactés du Train express régional (Ter) « Saam souniou soutoura » (3s), regroupé autour de 3.000 familles, s’est fait attendre dimanche. Face à la presse, ces membres réclament l’aménagement et la viabilisation immédiate des sites, la mise à disposition des parcelles, l’accompagnement social et le rétablissement des omissions.



En assemblée générale, ces familles victimes du Ter, ont rappelé au chef de l’Etat Macky Sall son obligation et sa promesse de les recaser au camp militaire de Thiaroye et à Malika, dans la banlieue dakaroise.



Le président dudit collectif, Macodou Fall, dénonce les retards « extraordinaires » notés dans l’aménagement des sites de recasement. « Aujourd'hui, cela fait plus d’un (1) an que nous courons derrière la viabilisation des sites et l’octroi effectif des terrains. Nous n’avons reçu que des numéros et jusqu’à présent pas de terrain », a pesté un des membres, Mar Niang .