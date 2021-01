Traitement à domicile Covid-19: Dr Babacar donne les chiffres et explique comment ça se passe

Après le point du jour lu par Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la Prévention, Dr Babacar Guèye, Directeur de la Lutte contre la Maladie, a évoqué la prise en charge des malades à domicile. La stratégie recommandée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et adoptée par le Sénégal depuis la première vague, « a contribué au désengorgement des structures hospitalières permettant d’avoir beaucoup plus de lits pour les cas sévères et graves ».



Sur les 3.288 patients en cours de traitement, annoncé dans le bulletin du jour, 2.960 sont suivis à domicile, a fait savoir Dr Guèye, qui a estimé qu’ « il est plus que jamais important de renforcer cette stratégie de prise ne charge à domicile dans le cadre de la deuxième vague ».



Il a révélé que : « Depuis la mise en place de cette stratégie, nous avons pu suivre à domicile et guéris 11.000 cas confirmés de Covid-19 ».



Qui est traité à domicile ?



Dr Guéye d’expliquer la démarche concernant la stratégie de la prise en charge à domicile. Il y a d’abord l’évaluation clinique. « Dès qu’un patient est testé positif à la Covid-19, notification est faite au district sanitaire de sa zone de responsabilité.

L’équipe du district sanitaire, procède à une évaluation initiale qui permet, sur le plan clinique, d’apprécier l’état du patient c’est-à-dire de vérifier si ce patient-là présente des facteurs de vulnérabilité notamment l’âge, si l’âge est supérieur ou égal à 60 ans, est-ce que ce patient présente des comorbidités, notamment des maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, l’insuffisance rénale, les Cancers, des affections respiratoires chroniques entre autres », a-t-il avancé.



Il y a aussi l’évaluation de l’environnement. Le directeur de la lutte contre la maladie de poursuivre : « Une fois l’évaluation clinique faite, et qu’il n’y a aucun facteur de vulnérabilité, on procède à un autre aspect de l’évaluation stratégique, qui est l’évaluation de l’environnement qui devrait permettre de voir si au sein du domicile du patient, il est possible de faire respecter les mesures barrières par le patient d’abord, mais surtout par son entourage ».



A l’en croire, une fois que ces deux éléments d’évaluation clinique et environnemental sont concluants, ce patient est inclus dans ce qu’on appelle la prise en charge à domicile des cas.



Comment se déroule la prise en charge à domicile des malades de Covid-19 ?



Selon Dr Guèye, elle va se faire avec un suivi rapproché par le district sanitaire qui utilise essentiellement deux outils. « Le Premier, il y a des équipes mobiles de prise en charge à domicile qui en fonction des indications se déplacent vers les domiciles pour faire ce suivi-là. Et le second élément est la téléconsultation qui est procédée à ce niveau par les équipes des districts sanitaires ».



Sur la durée de cette prise en charge, Dr Guèye d’informer que c’est « en moyenne 10 jours. S’il y a des signes d’alerte ou un signe précurseur de complication, le malade est transféré au niveau des Centres de traitement des épidémies (Cte) ».