Traitement du coronavirus : Le Nigéria doute du "remède malgache"

Alors que les cas explosent à Madagascar, le Nigéria est le premier pays africain à douter de l'efficacité du Covid organics qu'il avait commandé à l'instar de plusieurs États africains. « La tisane n’a montré aucune preuve qu’elle possède de réelles propriétés curatives contre la Covid-19 », a déclaré, selon plusieurs médias, le Dr Osagie Ehanire, ministre nigérian de la Santé.



Elle a fait cette sortie, jeudi dernier, après une réunion de mise au point des travaux du groupe de travail présidentiel de lutte contre le coronavirus. Une déclaration qui fait suite au rapport de l’Institut national de recherche et de développement pharmaceutique (NIPRD) du Nigéria. Son directeur, Peter Adigwe, est formel : " Le ministre de la Santé nous avait donné le mandat de savoir si le Covid Organics peut guérir le coronavirus et nous n’avons obtenu aucune preuve que cela est possible. L’analyse que nous avons donnée, dans notre rapport, est plus détaillée que tout ce qui venait des Malgaches. Ils cachent l’analyse de leur propre produit".