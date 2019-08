Transfert Neymar: le PSG refuse l’offre du Barça

Nouvel épisode dans le feuilleton Neymar. Le PSG a repoussé la dernière offre du Barça pour le Brésilien, comme l'a révélé RMC dans la nuit de mercredi à jeudi. Au lendemain de l'entrevue à Paris de représentants des clubs parisien et barcelonais, les dirigeants catalans avaient transmis un montage incluant une indemnité supérieure à 130 M€, le transfert d'Ivan Rakitic et le prêt d'un an d'Ousmane Dembélé.



Est-ce le refus persistant du champion du monde de quitter le FC Barcelone et donc d'inclure le deal - position qui rendait cette offre virtuelle - ou l'ensemble du montage qui n'a pas satisfait les décideurs de la capitale ? Toujours est-il que ceux-ci ont fait savoir qu'ils n'étaient pas intéressés. Le fait que les Catalans incluent des joueurs dans l'opération constitue un réel obstacle : à quatre jours de la clôture du mercato, cela signifie qu'il faudrait encore les convaincre avant d'aboutir à un accord final. Or, le PSG, n'étant pas en position de demandeur sur ce dossier, estime que ce n'est pas à lui de faire ce travail, qui peut être fastidieux.



Une ultime tentative ce jeudi

L'affaire n'est pas (encore) totalement terminée. Le champion d'Espagne travaille à faire une ultime tentative ce jeudi, en marge du tirage au sort de la Ligue des champions à Monaco auquel les présidents Nasser al-Khelaïfi (PSG) et Josep Maria Bartomeu (Barça) pourraient être présents. Le club espagnol pourrait notamment inclure un autre joueur à la place de Dembélé et/ou revoir son montant en cash.



L’Equipe