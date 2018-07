Transfert de Cristiano Ronaldo : son agent Jorge Mendes brise le silence

Le super agent portugais est sorti du silence ce jeudi soir, dans les colonnes de Record. Il n’a rien confirmé au sujet d’un départ de son joueur vers la Vieille Dame. Il n’a pas confirmé non plus que ce dernier resterait au Santiago Bernabeu cet été. Toutefois, s’il n’a donné aucune information concrète au sujet du mercato, le représentant a fortement laissé planer la possibilité d’un transfert.

« Si Cristiano Ronaldo quitte le Real Madrid, il sera éternellement reconnaissant au club, au président, à toute la direction, à le staff médical, à tous les employés sans exception et à tous les Madridistas éparpillés dans le monde entier. S’il part, ce sera une nouvelle étape et un nouveau défi dans sa brillante carrière », a-t-il lancé. Des déclarations évasives, qui ne manqueront pas d’être reprises en Espagne comme en Italie. Le feuilleton est bien parti pour nous tenir encore quelque temps en haleine.



