Transports aériens : vers la mise en place d'un Conseil national

Le secteur des transports aériens au Sénégal s'apprête à connaître une nouvelle étape dans son organisation, avec la création d’un Conseil national des Transports aériens. Une initiative qui vise à renforcer la gouvernance du secteur. L'annonce a été faite ce jeudi 3 avril 2025, lors d’une réunion interministérielle portant sur l’avenir des deux grandes entités du secteur : aéroport international Blaise Diagne (AIBD.SA) et la compagnie nationale Air Sénégal SA.



Ce conseil national, placé sous la supervision directe du Premier ministre Ousmane Sonko, aura pour objectif principal de constituer un cadre stratégique et gouvernemental destiné à impulser, superviser et assurer la gouvernance administrative, économique et financière du secteur des transports aériens.



L’une des missions importantes de ce conseil sera d’accompagner les réformes en cours et d’améliorer la gestion des ressources du secteur. À travers ses actions, il devrait permettre une meilleure coordination entre les acteurs du domaine, tant publics que privés, et garantir une gestion plus fluide et plus efficace des infrastructures et des services liés aux transports aériens.



Le Conseil national sera composé de tous les acteurs dont l'implication est jugée pertinente dans cette dynamique, et dont les expertises pourront contribuer à la mise en œuvre d'une gouvernance plus performante et plus transparente.



Cette mesure s'inscrit dans un contexte où le Sénégal cherche à moderniser son secteur aérien et à renforcer la compétitivité d'Air Sénégal.