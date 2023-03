Tribunal : Mame Mbaye Niang réclame 29 milliards de FCfa à Sonko

Le juge de la Chambre correctionnelle du tribunal de Dakar a décidé de poursuivre l'audience spéciale de l'affaire du Prodac. Ce, en l'absence des avocats de Ousmane Sonko qui ont quitté la salle d'audience après que le juge ait refusé de prendre en compte le certificat médical de leur client.



Au moment où ces lignes sont écrites, les avocats de Mame Mbaye Niang sont en train de plaider. Selon eux, leur client réclame 29 milliards de FCfa en guise de dommages et intérêts.



Mame Mbaye Niang reproche à Ousmane Sonko, classé troisième à l’élection présidentielle de 2019, d’avoir dit qu’il avait été épinglé par un rapport de l’Inspection générale d'Etat à cause de la mauvaise gestion d'un fonds de 29 milliards de francs CFA du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac).



M. Niang conteste l’existence de ce rapport et a saisi la justice d’une plainte pour diffamation contre M. Sonko, principal opposant au président Macky Sall.