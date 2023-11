Tribunal de Dakar: le militant Pastef Diop Taïf libre

Mamadou Lamine Diop, plu connu sous le nom de « Diop Taïf » obtient ce mercredi une Liberté provisoire après 8 mois d’emprisonnement. Il a été arrêté pour avoir fait un Live devant la Maison d’Arrêt et de Correction de Rebeuss.



Il suivait le cortège de Ousmane Sonko le 3 mars 2023. Son avocat Me Moussa Sarr a affirmé devant le juge: « Donner les informations au cours du convoi de Sonko ne peut nullement constituer une infraction. Il est poursuivi pour acte et manœuvre pour nature à compromettre la sécurité publique. En droit il n'y a aucun élément matériel qui incrimine Diop Taïf ».



Avant de demander au tribunal « de lui renvoyer des fins de poursuite purement et simplement ».



Le délibéré de son procès aura lieu le 22 novembre prochain.