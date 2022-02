Trois (3) nominations au Conseil des ministres de ce mercredi

Le président Macky Sall, a présidé le Conseil des Ministres, ce mercredi 09 février 2022, au Palais de la République.



AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

- Monsieur Aboubakry Sadikh NIANG, Inspecteur de l'enseignement élémentaire, matricule de solde n° 513 193/L, précédemment Inspecteur d'Académie de Kaffrine est nommé Inspecteur d'Académie de Dakar, en remplacement de Madame Khadidiatou DIALLO, admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

- Monsieur El Hadji Mouhamadou DIOUF, Inspecteur de l'enseignement élémentaire, matricule de solde n° 605 807/D, précédemment Inspecteur de l'Education et de la Formation de Mbour 2, est nommé Inspecteur d'Académie de Thiès, en remplacement de Monsieur Papa Baba DIASSE, appelé à d'autres fonctions ;

- Monsieur Abdoulaye WADE, Inspecteur de l'enseignement élémentaire, matricule de solde n° 509 266/L, précédemment Inspecteur de l’Education et de la Formation de Grand Dakar, est nommé Inspecteur d'Académie de Kaffrine, en remplacement de Monsieur Aboubakry Sadikh NIANG, appelé à d'autres fonctions."



AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Le Conseil a examiné et adopté :

Le projet de décret portant approbation des statuts de la Société nationale Sénégal Numérique (SENUM SA) ;

Le projet de décret portant transfert des infrastructures de fibres optiques de l’Etat à la Société nationale Sénégal Numérique (SENUM SA).