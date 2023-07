Trois ambassadeurs extraordinaires nommés au Conseil des ministres de ce mercredi

Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 12 juillet 2023 au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l’Etat, son Excellence, Monsieur Macky SALL.



AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES



Le Président de la République a pris les décisions suivantes :



• Au titre du Ministère Des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur

Le Général d'Armée Cheikh WADE, est nommé Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Sa Majesté le Roi Charles III, du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, avec résidence à Londres, en remplacement de Madame Fatimata DIA DIAGNE, appelée à d'autres fonctions.



Monsieur Gorgui CISS, Conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Sénégal au Japon, est nommé Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de la Très Honorable Mary Jeannie May SIMON, Gouverneure Générale du Canada, avec résidence à Ottawa, en remplacement de Madame Viviane Laure Elisabeth BAMPASSY, appelée à d'autres fonctions.



Monsieur Kémoko DIAKITE, Conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment Ambassadeur, Directeur des Affaires juridiques et consulaires du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, est nommé Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Abdel Fatah AL-SISI, Président de la République Arabe d'Egypte, avec résidence au Caire, en remplacement de Monsieur Aboubacar SARR, appelé à d'autres fonctions.