Troisième mandat en Afrique: Tiken Dja Fakoly met en garde Macky Sall, Ouattara et Condé

Le reggaeman africain Tiken Jah Fakoly a mis en garde les présidents Macky Sall, Alassane Ouattara, Alpha Condé contre toute tentative de briguer un troisième mandant, promettant de se battre pour leur barrer la route, lors d’un entretien avec la RFM.



« Partout où il y aura une question de troisième mandat, nous allons nous battre aux côtés de la société civile de ce pays pour barrer la route. Nous pensons que dans le processus démocratique actuel de l’Afrique, les troisièmes mandats ne sont pas bons, car il faut les régimes changent », dit-il.



Pour lui, si un président s’installe pendant longtemps, ça devient une dictature. Donc je suis opposé à un troisième mandant au Sénégal, en Côte d’Ivoire et en Guinée Conakry. Partout il sera question de troisième mandat, je viendrai aider le peuple à barrer la route », promet la star du reggae.



Evoquant l’affaire Guillaume Soro, visé par un mandat d’arrêt international, Fakoly n’a pas voulu juger ces enregistrements qui laissent croire que Soro préparait un coup d’Etat. Il a fait savoir que les Ivoiriens ont plus besoin de paix et de stabilité, pour éviter de retomber dans une crise.



« Nous devons absolument penser aux 3.000 morts (lors de la crise postélectorale de 20106-11). Je pense que nous devons tout faire pour que la Côte d’Ivoire ne retombe pas dans ça, car à chaque fois qu’il y a des tensions ça repousse les investisseurs et ça met le pays en retard », rappelle-t-il.



Tiken Jah Fakoly a appelé les hommes politiques ivoiriens à commencer à rédiger leurs programmes et les propositions qu’ils peuvent faire au peuple que de rentrer dans autre chose. Par ailleurs, il a encouragé le peuple à réfléchir pour ne pas tomber dans le piège d’une crise.