Troisième numéro d'ECHO-BOS: Cheikh Kanté et le DG Ousseyni Kane vantent les performances de la première phase du PSE

Dans son troisième numéro, la périodique Echos-BOS présente le dispositif spécial de suivi et de coordination mis en œuvre lors de la première phase et qui a contribué à réduire le temps moyen d’exécution de projets structurants du PSE, à travers un dispositif de résolution des problèmes, la levée des contraintes susceptibles de constituer des blocages, et une remontée des informations par un Tableau de Bord hebdomadaire présenté à chaque conseil des ministres pour informer le Chef de l’État et lui soumettre des éléments d’aide à la décision ou d’arbitrage stratégique.



Dans son éditorial le Dr Cheikh KANTÉ, Ministre auprès du Président de la République, en charge du Plan Sénégal Emergent a fait un bref rappel des performances économiques réalisées par notre pays durant la première phase du PSE (2014-2018), avec notamment :une croissance moyenne sur la période 2014-2018 de 6,6% contre un objectif de 7% fixé par le PSE ; un PIB par habitant en 2018 multiplié par 1,2 comparé à celui de 2012 ; 299 000 emplois créés en 5 ans, dont 44 000 au niveau de la sphère publique, sur un objectif de 600 000 en dix ans ; la multiplication des exportations par 1,43 par rapport au niveau de 2014, laissant présager que l’objectif de les multiplier par un coefficient de 2,5 en dix ans est à portée de mains ; un total de 17 projets phares sur les 27 et 13 réformes phares sur les 17 en cours d’exécution à fin 2018.



Ce qui fait dire à El Ousseyni Kane, Directeur général du BOS (Bureau d'Opération et de Suivi) dans son avant-propos que le Sénégal a fait un bond en avant remarquable et qu’il« s’avère impératif de consolider les initiatives réussies de la première phase en terme de mesures d’accompagnement à l’attractivité des projets PSE à travers des processus inclusifs de structuration et maturation des projets stratégiques potentiellement attractifs pour le secteur privé via des approches de type LAB ».