Trophées UNFP : les 4 nommés pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1

Sacré l'an dernier, le meilleur buteur de la L1 Edinson Cavani (31 ans, 30 matchs et 25 buts en L1 cette saison) sera accompagné par Neymar (26 ans, 20 matchs et 19 buts en L1 cette saison), auteur d'une belle première saison en France, et par Kylian Mbappé (19 ans, 24 matchs et 13 buts en L1 cette saison), qui a été également nommé dans la catégorie meilleur espoir . Pour concurrencer les Parisiens, le dernier nommé est l'ailier de l'Olympique de Marseille Florian Thauvin (25 ans, 31 matchs et 19 buts en L1 cette saison), qui a réalisé le meilleur exercice de sa carrière. Une belle lutte en perspective !