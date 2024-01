Trump assure qu'il va "gagner" la présidentielle contre le “pire président des États-Unis”

Le milliardaire républicain, qui rêve d’être réélu en novembre et de retourner à la Maison Blanche le 20 janvier 2025 malgré ses quatre inculpations au pénal, fera face dans huit jours aux électeurs pour la première fois depuis son départ avec fracas de la présidence le 20 janvier 2021.



Sondages favorables

Trois ans exactement après l’attaque sans précédent contre le siège du Congrès à Washington par ses partisans le 6 janvier 2021, Donald Trump a assuré dans un discours décousu de plus de deux heures à Newton, près de la capitale régionale Des Moines, qu’il allait “gagner pour la troisième fois” la présidentielle en novembre.





En dépit de ses déboires judiciaires et du risque de prison pour ses tentatives d’inverser les résultats de la présidentielle de novembre 2020, les sondages créditent Donald Trump de 60% des voix républicaines face à ses principaux adversaires, Nikki Haley et Ron DeSantis.Il ne s’est pas privé non plus de se moquer de ses deux concurrents républicains.



Dans l’Iowa et dans nombre d’Etats conservateurs du pays, le septuagénaire dispose d’une base très fidèle qui balaie d’un revers de main ses frasques et ses ennuis judiciaires.