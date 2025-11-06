Trump estime que l’Afrique du Sud n’a plus sa place au G20 et refuse d’assister au sommet de Johannesburg

« L’Afrique du Sud ne devrait même plus faire partie des G, parce que ce qui s’y passe est grave », a-t-il lancé lors du Forum américain des affaires à Miami.

« Je n’y vais pas… je ne vais pas représenter notre pays là-bas. », a-t-il ajouté, en évoquant le sommet du G20 prévu à Johannesburg les 22 et 23 novembre.

Trump a, à plusieurs reprises, accusé l’Afrique du Sud de confisquer des terres et de maltraiter « certaines catégories de personnes », qualifiant cela de « grave violation des droits humains ».

« Comment peut-on nous demander d’aller en Afrique du Sud pour le très important sommet du G20 alors que la confiscation des terres et le génocide sont les principaux sujets de discussion ? », avait-il déjà déclaré en avril.

En ce sens, Trump a signé en février le décret présidentiel 14204, demandant aux agences fédérales de faciliter la réinstallation des Afrikaners blancs sud-africains, qu’il présente comme des « victimes de discrimination raciale injuste », et de suspendre l’aide américaine à l’Afrique du Sud.

Le gouvernement sud-africain a rejeté ces accusations, affirmant qu’elles « reposent sur une prémisse factuellement inexacte ».

