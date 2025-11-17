Tunisie: le procès en appel de 37 personnalités s’ouvrira-t-il ce 17 novembre?

En Tunisie, le procès en appel de l’affaire dite du complot contre la sûreté de l’État s’ouvre ce 17 novembre 2025 et risque un nouveau report car les condamnés ne souhaitent pas comparaître par visio-conférence comme l’impose la justice pour des raisons de sécurité. Ce méga procès avait mené à la condamnation de 37 personnalités en avril dernier à des sentences lourdes allant de 4 à 66 ans d’emprisonnement. L’une de ces personnalités, l'opposant Jaouhar Ben Mbarek – condamné à 18 ans de prison – s’est mis en grève de la faim le 29 octobre. Il est actuellement hospitalisé.



Dans un statut Facebook posté le 16 novembre, la sœur de Jaouhar Ben M'Barek, Dalila, a confirmé la nouvelle hospitalisation de son frère, après une première à la fin de la semaine. Très affaibli selon les mots de sa sœur, le prisonnier avait été emmené à l'hôpital une première fois après 15 jours de grève de la faim et une agression dans sa cellule.



Selon son avocate, c'est dans ce contexte que va se tenir la nouvelle audience de la procédure en appel du méga procès de complot contre la sûreté de l'État en Tunisie. Un contexte de répression, selon l'ONG Human Rights Watch.



La ministre de la Justice défend l'administration pénitentiaire

Quatre autres prisonniers ont déclaré se mettre en grève de la faim pour soutenir Jaouhar Ben M'Barek, mais la direction des prisons a affirmé qu'il s'agissait de fausses informations et que tous les détenus faisaient l'objet d'un suivi médical.



Samedi 15 novembre, lors d'une audience au Parlement tunisien, qui discute actuellement de sa loi de finances 2026, la ministre de la Justice Leila Jaffel a exprimé son soutien à l'administration pénitentiaire et a confirmé les mêmes propos, déclarant que tout prisonnier a le droit d'observer une grève de la faim, mais qu'il n'y en avait aucune dans les prisons tunisiennes. Elle a également nié tout acte de violence perpétré à l'encontre des prisonniers.