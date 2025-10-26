Turquie: le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) annonce le retrait de toutes ses forces de Turquie vers le nord de l'Irak (communiqué)

Le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) a annoncé dimanche 26 octobre qu'il retirait toutes ses forces de Turquie vers le nord de l'Irak. "Nous mettons en œuvre le retrait de toutes nos forces à l'intérieur de la Turquie", avec 25 combattants hommes et femmes se trouvant déjà dans le nord de l'Irak, a déclaré le PKK dans un communiqué.

Le mouvement kurde a simultanément diffusé une photo montrant les 25 combattants, dont huit femmes, se trouvant désormais dans le nord de l'Irak après avoir quitté la Turquie. Il n'y avait pas de confirmation dimanche matin du nombre de combattants impliqués dans ce retrait, mais des observateurs l'estiment à 200 ou 300.

La Turquie salue des "résultats concrets"

À la suite de discussions indirectes entamées en octobre 2024, et après plus de quatre décennies de combat contre les forces turques, le PKK, considéré comme terroriste par Ankara, a annoncé en mai sa dissolution, répondant à un appel en ce sens de son chef historique Abdullah Öcalan. Le PKK dit désormais vouloir défendre les droits de la minorité kurde en Turquie par la voie démocratique comme l'a demandé Abdullah Öcalan, figure tutélaire du mouvement malgré ses années de détention, lors de son "appel à la paix" en février.

Le PKK a aussi pressé la Turquie de prendre "sans délai" des mesures juridiques pour sauver le processus de paix entamé il y a un an et permettre l'intégration de ses militants dans la vie politique. Les autorités turques ont salué cette annonce, y voyant des "résultats concrets" des efforts visant à mettre fin à un conflit de quatre décennies.

