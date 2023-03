Twitter définitivement condamné à détailler ses moyens de lutte contre la haine en ligne

Dans le détail, la société de droit irlandais doit aussi détailler "le nombre, la localisation, la nationalité, la langue des personnes affectées au traitement des signalements provenant des utilisateurs de la plateforme française", "le nombre de signalements", "les critères et le nombre des retraits subséquents" ainsi que "le nombre d'informations transmises aux autorités publiques compétentes, en particulier au parquet".

Les associations appuyaient leur demande sur la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) de 2004, qui impose aux plateformes de "concourir à la lutte" contre la haine en ligne et notamment de "rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites".

Lors de la décision de la cour d'appel, les associations s'étaient félicitées que "la justice française démontre que les GAFA ne peuvent imposer leur propre loi".

"Twitter va devoir enfin se responsabiliser, arrêter de louvoyer et penser éthique plutôt que profit et expansion internationale", avaient-elles ajouté.

"Notre priorité absolue est d'assurer la sécurité des personnes utilisant notre plateforme", avait alors réagi l'entreprise. "Nous nous engageons à construire un Internet plus sûr, à lutter contre la haine en ligne et à améliorer la sérénité de la conversation publique."