UGB de Saint-Louis: Six (6) UFR touchées par la Covid-19

Le coronavirus a fait irruption à l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis. Six ( 6) Unités de Formation et de Recherche (UFR) ont été touchées par le virus. Parmi les personnes testées positives, ils y a des enseignants, des étudiants et des membres du personnel administratif, technique et de service.



Selon Le Quotidien qui donne l’information dans sa parution de ce vendredi, il s’agit des premiers cas de Covid-19 officiels annoncés dans une université publique.



Face à cette situation, le Recteur dudit établissement, Ousmane Thiaré, préconise les cours à distance et le télétravail pour les rencontres devant réunir plus de 4 personnes afin d’éviter que le virus circule.