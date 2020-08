URGENT: Alassane Ouattara annonce sa candidature pour un 3e mandat

« Cette décision, mûrement réfléchie, est un devoir que j’accepte dans l’intérêt supérieur de la Nation ; afin de continuer de mettre, sans relâche, mon expérience au service de notre pays », s’est défendu le chef de l’Etat qui avait soutenu qu’il ne serait pas candidat pour une 3e fois.



Selon lui, compte tenu de l’importance qu’il ’accorde à ses engagements et à la parole donnée, cette décision représente un vrai sacrifice pour lui, qu’il assume pleinement, par amour pour son pays.



« J’ai la conviction, que par l'engagement et le travail de toutes les forces vives de la Nation, dans l'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure », a conclu le désormais candidat du parti au pouvoir.