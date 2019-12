URGENT - Dr Babacar Diop et 4 autres personnes libérés, Guy Marius et 2 autres restent en prison

L’Etat recule. Le Docteur Babacar Diop et quatre (4) autres personnes (tous des étudiants), arrêtés devant le Palais de la République, viennent d’obtenir une liberté provisoire. Les autres prévenus, Guy Marius Sagna, Fallou Galass et Ousmane Sarr, qui sont détenus à la prison du Camp pénal, restent en prison.



Selon la Rfm qui donne l’information, le Doyen des juges, Samba Sall, leur a refusé une liberté provisoire suite au refus du procureur. Une information qui a été confirmée par Me Khoureychi Bâ, membre du pool des avocats de l'activiste Guy Marius.