URGENT - Les pro-khalifa réagissent : Il ne va pas y avoir de délégation spéciale, et Khalifa Sall demeurera le seul maire»

Bamba Fall a réagi suite au décret pris par le chef de l’Etat pour révoquer Khalifa Sall. Et pour le maire de la Médina, c’est de la poudre aux yeux prise par le Président Sall pour les détourner de leur objectif qui est d’engranger suffisamment de signatures pour permettre à leur candidat de briguer la Présidence de la République en 2019.



Bamba Fall et Cie qui faisaient face à la presse de marteler : «Khalifa Sall était, est, et restera maire».

Quant à son futur remplacement à la tête de la ville de Dakar, son lieutenant se veut clair : «Personne n’en veut. Il est claire que Khalifa demeurera le seul maire ». Avant d’expliquer que le Conseil municipal restera toujours en place puisque le décret présidentiel ne s’attaque qu’à la personne de Khalifa Sall. Ce qui implique «qu’il ne peut pas y avoir de délégation spéciale».