URGENT - Me Clédor Ciré Ly évacué à l’étranger dans un état critique

Les choses deviennent de plus en plus préoccupantes quant aux états de santé de Me Clédor Ciré Ly et Ousmane Sonko, après leur exfiltration de force par des éléments de la BIP hier à la Stèle de Mermoz.



Selon un membre de sa famille, le célèbre est en train d’être évacué d’urgence en France. En fait, son état de santé s’est dégradé depuis hier après avoir été gazé dans le véhicule du leader de Pastef.



Quant à ce dernier, il est toujours en soins intensifs à la clinique Samu de la Cité Keur Gorgui. Son entourage demande la restitution de son passeport pour qu’il puisse être évacué à l’étranger pour être soigné.