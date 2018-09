Ucad : 5800 nouveaux lits seront mis à la disposition des étudiants à la rentrée

Le ministre de l’Enseignement supérieur fait le bilan des réalisations de Macky Sall et de son Gouvernement qu’ils ont effectuées à l’Ucad. En marge d’une rencontre avec des jeunes de Saint-Louis Mary Teuw Niane informe que la capacité de l’Ucad passe aujourd’hui de 5000 lits à 10 800 lits.



«Il faut souligner qu’en 2012, l’Ucad avait une capacité d’hébergement de 5000 lits dont un millier était dans les bâtiments espagnol que la Direction de la protection civile avait considéré comme inhabitable et ces bâtiments ont été détruits et reconstruits», rappelle le ministre.



Il annonce qu’«il y a eu quatre (4) pavions nouveaux qui ont été construits dans la grande Cité, un à Claudel et un à la Fastef. Ensuite, il y a eu trois bâtiments de 10 44 lits qui ont été inaugurés par le président de la République et ensuite aujourd’hui nous avons terminé six bâtiments dont la capacité est de 4 000 lits et seront remis aux étudiants à la rentrée».



Avant de se féliciter : «Ce qui fait qu’aujourd’hui la capacité de l’Ucad passe de 5000 lits à 10 800 lits et donc la capacité qu’avait l’Ucad il y a de cela 50 ans a été doublée en moins de 7 ans .