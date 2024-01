Ukraine: l'ONU déclare vouloir 4,2 milliards de dollars pour l'aide humanitaire en 2024

Ce lundi 15 janvier, les Nations unies ont annoncé avoir besoin de 4,2 milliards de dollars pour l'aide humanitaire à l'Ukraine en 2024, et pour aider les millions de réfugiés qui ont fui le pays depuis l'invasion russe il y a bientôt deux ans. «Des centaines de milliers d'enfants vivent dans des localités en première ligne, terrifiés, traumatisés et dépourvus des choses les plus élémentaires», a expliqué dans un communiqué le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaire, Martin Griffiths, cité par l'AFP.