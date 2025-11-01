Ukraine: la ville de Pokrovsk serait sur le point de tomber aux mains de l'armée russe

Cela fait des mois que les Russes essayent de prendre la ville. Et ces dernières heures, ils ont progressé. Pokrovsk, située dans l'est de l'Ukraine, dans la région du Donbass, pourraient tomber dans les prochaines heures. La situation de l'armée ukrainienne y est de plus en plus compliquée. Et la prise de Pokrovsk serait une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine. La ville revêt une importance stratégique.

RFI

