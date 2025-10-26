Ukraine: trois morts à Kiev dans une attaque de drones russes, annonce le maire

Une attaque de drones russe sur Kiev a fait trois morts, a annoncé dimanche le maire de la capitale ukrainienne Vitali Klitschko. «Selon les premières informations, trois personnes sont décédées et 27 ont été blessées (dont 6 enfants)» dans le quartier de Desnianskyi à Kiev, a écrit Vitali Klitschko sur Telegram.
