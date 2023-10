Un an du rachat de Twitter (X) par Elon Musk: un collectif français appelle à une journée sans tweet

Pour le chercheur Valère Ndior, spécialiste de la gouvernance du numérique, le bilan de la gouvernance Musk est « assez catastrophique »



« Finalement, la situation semble empirer de mois en mois, explique t-il au micro de Sophie Malibeaux de RFI. De plus en plus d'utilisateurs trouvent l'environnement Twitter extrêmement toxique, au point qu'ils décident de ne plus utiliser la plateforme, et de se diriger vers d'autres plateformes. La désinformation, et les contenus illicites de manière générale, continuent de se propager, et donc on sent vraiment que X n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était en tant que Twitter. Et c'est assez douloureux, en fait, d’assister à la dégradation progressive d'une plateforme qui a été, vraiment, un espace de débat public crucial pour beaucoup d'individus et de communautés. C'est difficile d'imaginer que X puisse encore exister dans deux ou trois ans, ou en tout cas encore exister sous cette forme. Il va bien falloir que X réagisse aux coups de semonces, aux avertissements, puis aux demandes d'informations, qui ont été adressées par la Commission européenne à ses services. Dans la négative, X risque de s'exposer à la mise en place de sanctions progressives. Alors, ça peut être une sanction qui représenterait un pourcentage de son chiffre d'affaires annuel, à hauteur de 6%, des astreintes, potentiellement des restrictions d'accès sur le territoire de l'Union européenne. On se trouve vraiment à un tournant. Si Elon Musk et son équipe ne coopèrent pas avec l'équipe de la Commission européenne et de l'équipe de Thierry Breton, on peut s'attendre effectivement à ce que des sanctions s'accumulent et rendent le modèle économique de Twitter intenable sur la durée. »

Fuite des abonnés et des annonceurs

Grève du tweet en France

X, un réseau social prisé du monde politique américain



Le réseau social Twitter, désormais rebaptisé X, est un outil de communication directe prisé des personnalités politiques du monde entier et notamment américains. La gestion de la plateforme pourrait avoir des conséquences sur l’élection présidentielle américaine dans un peu plus d’un an, rapporte notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin.

Elon Musk n’est pas candidat à l’élection présidentielle américaine. Il n’en a pas le droit puisqu’il n’est pas né américain. Mais il a d’ores déjà pris des décisions qui auront des conséquences sur la campagne de 2024. D’abord, la réactivation du compte de Donald Trump, suspendu après le 6 janvier 2021 pour une durée indéterminée par l’équipe précédente.



Même si l’ancien président se cantonne pour l’instant à son réseau personnel Truth social, il compte quand même 87 millions d’abonnés, soit plus du double de Joe Biden. Quand il se décidera à publier, cela aura forcément un impact. Et puis Elon Musk, dont les sympathies conservatrices sont connues, héberge sur X le polémiste Tucker Carlson, après son départ de la chaîne Ultra-conservatrice Fox News pour avoir diffusé de fausses informations.

Enfin, la politique de modération de X étant devenue quasiment inexistante, il n’est par exemple plus possible pour les abonnés de signaler les posts contenant de fausses informations au sujet des élections. C’est que pour Elon Musk, la liberté d’expression vient manifestement avant la vérité dans l’ordre de ses priorités.

Après un an à la tête de Twitter, rebaptisé depuis X, le bilan des actions d’Elon Musk pour restructurer la plateforme sociale ne sont pas fameuses : absence flagrante de modération des messages, désinformation, apologie du terrorisme, incitation à la violence ou à la haine…La tribune publiée dans le quotidien Le Monde en début de semaine par les 28 signataires du collectif #NoTwitterDay qui est composé de journalistes, de chercheurs et d’universitaires, souligne que la gestion calamiteuse du réseau social par Elon Musk représente un danger pour la démocratie.Ses membres s’inquiètent que la modération quasi inexistante des messages sur la plateforme charrie des tombereaux d’infox. Que cette désinformation atteint des sommets depuis le déclenchement du conflit provoqué par le groupe terroriste du Hamas en Israël. « Des images d’une violence inouïe, pouvant à tout moment être vues par des mineurs, ont inondé le réseau social », écrit le collectif. Des reproches partagés par la Commission européenne, qui a annoncé l’ouverture d’une enquête pour la diffusion de « fausses informations », « contenus violents et à caractère terroriste » ou « discours de haine ».L'introduction d'un système de certification payant sur le réseau X, favorisant les comptes de désinformation au détriment des utilisateurs refusant de s’abonner, ont fait fuir une bonne partie des annonceurs et de nombreux internautes. Une écrasante majorité des plus gros annonceurs au monde ont stoppé leur activité sur X, révèlent chiffre à l’appui certains analystes du secteur de la Tech. Twitter depuis son rachat à 44 milliards de dollars a perdu la moitié de ses revenus publicitaires dans le monde. Mais si, comme l’enseigne le dicton « plaie d’argent n’est pas mortel », du moins pour un milliardaire, la fuite des abonnés risque en revanche de mener à sa perte la plateforme X.Les décisions de Musk, prises la plupart du temps à l’emporte-pièce, ont eu des effets dévastateurs sur les utilisateurs se traduisant par une lente désaffection des internautes pour le réseau. Notamment, en France, avec une baisse constatée de plus de 13 % du trafic sur X anciennement Twitter depuis son rachat.Mais il y a peu de chance que cette « grève du tweet » de ce vendredi ne soit en mesure d’inquiéter Elon Musk.Il y a même peu de chance que cette initiative qui est exclusivement franco-française soit même remarquée par Musk. Une opération de boycott au niveau européen aurait eu sans doute plus d’effets… et encore. Car selon les informations du spécialiste des données et comparateur d'applications Apptopia, les internautes des pays de l’UE ne représentent que 9 % de la base des utilisateurs mensuels dans le monde qui fréquentent le réseau social X.