Un ancien du FC Barcelone décède dans un accident de voiture

Maxi Rolon est passé par le Barça entre 2010 et 2016. Le club catalan a exprimé ses plus sincères condoléances sur les réseaux sociaux et a apporté tout son soutien à sa famille.

Selon les informations de Sport, l’ancien ailier passé par le FC Barcelone Maximiliano Rolon est décédé dans un accident de voiture en Argentine. L’Argentin de 27 ans était accompagné de son frère jumeau Ariel, qui est lui aussi mort dans l’accident.