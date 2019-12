Un cadre du PDS s’interroge sur le sens du Dialogue national sans l'opposition

Le Président sénégalais, Macky Sall va installer ce jeudi après-midi le comité de pilotage du Dialogue national au Palais. Mais ce sera sans la présence des partis comme ceux de Ousmane Sonko, Idrissa Seck, Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall. D’où les interrogations de ce cadre du Parti démocratique sénégalais qui s’interroge sur le sens de cette initiative du chef de l’Etat.



« Le Rewmi qui est sorti deuxième à la présidentielle n’est pas allé au dialogue, le Pastef troisième n’est pas allé, le PUR (Parti de l'Unité et du Rassemblement) quatrième n’est pas allé et Madické Niang, arrivé cinquième, lui non plus. Sans oublier Abdoul Mbaye, Thierno Alassane ect…Maintenant qui est allé au Dialogue, s’interroge ce cadre, joint par PressAfrik ce jeudi.



Il a qualifié les autres partis d’opposition qui participent de « cabine téléphonique », ajoutant que Macky Sall dialogue avec Suqali Pds (mouvement créé par Oumar Sarr) qui se retrouve avec cinq membres dans le comité de pilotage au détriment de partis, membres du Front de résistance nationale (Frn) légalement constitués.



« Macky Sall a aussi fait la part belle à Benno Bokk Yakaar (mouvance présidentielle). Dialogue-t-il avec Benno », pose t-il.