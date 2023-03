Un challenge TikTok fait vivre un enfer aux habitants d'un village britannique

Sur le réseau social, le challenge est référencé sous plusieurs noms: “#dieyoungchallenge” ou “#heartbeatchallenge”. À eux deux, ces hashtags ont été mentionnés plus de sept millions de fois.

Un octogénaire de Little Paxton a eu la peur de sa vie, et a cru à une tentative de cambriolage, lorsqu’elle a entendu des tambourinements à sa porte. “Le lendemain, j’étais encore toute tremblante, jusqu’à ce que ma petite-fille de quatorze ans m’explique qu’il s’agissait d’une tendance TikTok”, a-t-elle confié au Mirror.



Déconcertés par ce “trend”, certains villageois ont installé des caméras de surveillance devant chez eux pour dissuader les farceurs. Le problème va tellement loin qu’après avoir reçu plusieurs plaintes d’habitants, la police a dû lancer un avertissement.

Little Paxton est un village d’ordinaire très calme, d’à peine plus de 3.000 habitants. Mais la sérénité des habitants est mise à mal depuis plusieurs semaines. En cause? Un challenge TikTok remontant à 2021 qui consiste à frapper à grands coups de pied ou de poing à une porte sur le morceau “Die young” de Kesha, avant de s’enfuir en courant.