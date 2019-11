Un docteur en sciences politiques plaide pour la mise place d'un conseil de la République

Cheikh Diallo, Docteur en sciences politiques a plaidé dimanche, pour la mise en place d'un conseil de la République au Sénégal, qui sera composé d'anciens chefs d'États et du président de l'Assemblée nationale pour juguler les crises institutionnelles, lors de l'émission Grand Jury sur la Rfm.



"J'estime que comme l'article 70 de la Constitution du Niger, on peut instituer un conseil de la République, composé du chef de l'État, d'anciens présidents, du président de l'Assemblée nationale et du chef de file de l'opposition. Et cette instance va émettre des avis pour anticiper et juguler des crises institutionnelles ou politiques", a proposé M. Diallo.



De ce fait, il ajoute que beaucoup de questions sur les préoccupations des populations seront réglées, car le Dialogue politique, initié et lancé en mai dernier par le président Macky Sall ne prend en compte de 20% de l'intérêt national.



Revenant sur le report des locales en mars 2021, l'ancien chef de service du Desk politique du quotidien national "Le Soleil", a rappelé que quand Wade avait reporter les élections locales prévues en juin 2001 à 2002, c'est parce qu'il n'avait pas la majorité dans l'exécutif municipal sur l'ensemble du territoire.