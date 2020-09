Un éboulement dans une mine d'or fait craindre 50 morts en RD Congo

Les sauveteurs creusent dans les décombres après l'effondrement d'une mine d'or en République démocratique du Congo, faisant craindre la mort d'une cinquantaine de personnes.



La mine, située près de la ville de Kamituga, dans l'est du pays, s'est effondrée vendredi, sous des pluies torrentielles.



Les autorités locales affirment que la plupart des morts redoutés sont des jeunes, et ont appelé à deux jours de deuil.



Les accidents sont fréquents dans l'industrie minière de la RD Congo, dont les normes de sécurité sont médiocres.



Des images vidéo montrent des centaines de personnes essayant de dégager les décombres qui bloquent l'entrée de la mine, certains sauveteurs utilisant des pelles, ou leurs mains, pour déplacer les débris.



Le gouverneur local de la province du Sud-Kivu, Theo Kasi, a déclaré qu'il était attristé par "la mort tragique de 50 personnes, la plupart jeunes".



Cependant, le maire de Kamituga, Alexandre Bundya, a déclaré que "nous ne sommes pas encore sûrs du nombre exact" des personnes tuées, rapporte l'AFP.



Un témoin oculaire a déclaré à l'AFP que les fortes pluies ont fait que "de l'eau est entrée dans les trois tunnels". Quand les gens ont essayé de sortir, il n'y avait pas moyen car l'eau coulait fortement".



Le bureau de M. Kasi a ajouté qu'il allait "mettre en place des mesures pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent".



La RD Congo possède de riches réserves de minéraux comme le cobalt, les diamants, le cuivre et l'or, mais sa population reste parmi les plus pauvres du monde après des années de conflit et de mauvaise gestion.