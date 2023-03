Un grand jury à New York vote l'inculpation au pénal de Donald Trump

S'il refusait de se présenter, il pourrait être arrêté et il faudrait alors « l'extrader » de Floride, où il vit, vers New York, chaque État ayant son propre système judiciaire. Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a déclaré sur Twitter que cette inculpation est « contraire aux valeurs de l'Amérique » et qu'il ne serait pas très coopératif dans cette extradition, même si la Constitution lui interdit de s'opposer à son transfert. Mais selon les médias américains, Donald Trump devrait accepter de se présenter de lui-même devant la justice new-yorkaise, probablement en début de semaine prochaine.

Des affirmations de Donald Trump sur une supposée « arrestation » à la mi-mars

L'ancien locataire de la Maison Blanche devrait être formellement inculpé dans les prochains jours par la justice de l'État de New York et son procureur pour Manhattan, Alvin Bragg, pour le versement de 130 000 dollars à l'actrice et réalisatrice de films pornographiques Stormy Daniels , rapporte notamment le New York Timeset CNN. Cette somme aurait été versé à l'actrice pour qu'elle taise une supposée relation extraconjugale 10 ans plus tôt.Au-delà du scandale que représente cette relation présumée, depuis des années, la justice cherche à déterminer si l'ex-président républicain de 76 ans s'est rendu coupable de fausses déclarations, une infraction mineure, ou de manquement aux lois sur le financement électoral, un délit pénal. Il s’agit d’une des épines juridiques dans le pied de l’ancien président, qui rêve de « regagner » la Maison Blanche en novembre 2024.Les procureurs ont pris contact jeudi soir avec les avocats de Donald Trump pour fixer la date à laquelle il se présentera devant la justice new-yorkaise afin de se voir formellement notifier son inculpation. « Nous nous attendons à ce que la lecture de l'acte d'accusation ait lieu mardi », a déclaré son avocate Susan Necheles dans un courriel, sans donner plus de détails.Dans les prochains jours, Alvin Bragg donc devrait demander à l'ex-président de se rendre aux autorités judiciaires pour lecture de son acte d'accusation avec prise de photo et enregistrement de ses empreintes digitales comme n'importe quel mis en examen. Une scène incroyable qui risque de stupéfier les Américains, explique notre correspondant aux États-Unis, David Thomson.La presse bruissait de rumeurs début mars d'une possible inculpation du milliardaire républicain. Il avait réussi un coup d'éclat politique le 18 mars en affirmant sans la moindre preuve sur son réseau Truth Social qu'il serait « arrêté » et comparaîtrait devant un tribunal new-yorkais trois jours plus tard pour y être inculpé. Mais rien ne s'était passé . Le pays a attendu dix jours cette possible mise en examen.« Personne n'est au-dessus de la loi », a déclaré, Clark Brewster, l'avocat de Stormy Daniels, après l'annonce de l'inculpation de l'ancien président Donald Trump en lien avec des fonds versés à sa cliente. « L'inculpation de Donald Trump n'est pas un motif de réjouissance, a assuré Clark Brewster sur Twitter. Maintenant, que la vérité et la justice l'emportent ».De son côté, Donald Trump a vivement critiqué son inculpation, dénonçant une « persécution politique et une ingérence dans l'élection » présidentielle de 2024, à laquelle il est candidat. « Je suis certain que cette chasse aux sorcières se retournera violemment contre Joe Biden », a-t-il assuré dans un très long communiqué. Donald Trump rappelle aussi ses deux procès en destitution, « ces canulars du premier et du second impeachments ». « Cela n'avait jamais été fait dans l'histoire de notre pays », écrit-il. Sur ce point, personne ne le contredira, jamais un ancien président n'avait été inculpé au pénal, mais cette fois, le mythe de son invisibilité en prend un coup.L'inculpation à venir de Donald Trump, une première aussi pour un candidat à la présidentielle américaine, plonge sa campagne dans l'incertitude. Le principal risque pour le candidat Trump est de se mettre à dos l'électorat républicain modéré et les indépendants.