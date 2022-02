Un homme de 48 ans arrêté pour tentative de viol sur sa nièce de 04 ans

Un fait grave cristallise l'attention des habitants du quartier Serigne Niane Diop de Touba. Un homme de 48 ans est accusé d'avoir essayé de violer une fillette de 04 ans, rapporte le journal "l'AS".



Au moment où le sacre des "Lions" est sur toutes les lèvres sur l'étendue du territoire national, au quartier Serigne Niane Diop de Touba, c'est un autre sujet qui alimente les discussions. Dimanche dernier, un homme célibataire de 48 ans, a essayé de violer sa nièce qui n'est âgée que de 04 ans. Afin de commettre son forfait, le quadragénaire s'est débrouillé pour être seul dans sa chambre avec sa victime.



Piqué par on ne sait quelle mouche, il a réussi à déshabiller l'enfant, fille de son petit frère. Mais avant qu'il ne passe à l'acte, la tante de cette dernière s'est introduite dans la chambre, l'empêchement ainsi de satisfaire sa libido sur cette pauvre innocente.



Une plainte a été déposée au niveau du poste de police de Gouye Mbind. C'est ainsi que les limiers ont fait le recours aux services du gynécologue. Même si de dernier a indiqué que l'hymen de la fille est toujours intact d'après le certificat médical qu'il a délivré, des traumatismes ont été visibles aux alentours des parties intimes de la gamine qui était visiblement à deux doigts de subir un viol.



Devant les redoutables enquêteurs, le célibataire de 48 ans a reconnu les accusations formulées contre lui, avouant qu'il a déshabillé la fillette de 04 ans avant d'essayer de la pénétrer. Ainsi, le mis en cause a été présenté mardi au procureur près le tribunal de Grande Instance de Diourbel. Il est poursuivi pour détournement de mineure, inceste et pédophilie.