Un malaise Ousmane Dembélé au Barça ?

La première saison d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone ne ressemble pas tout à fait à un rêve éveillé. Arrivé l’été dernier pour remplacer Neymar contre 105 millions d’euros plus des bonus, l’ancien ailier du Borussia Dortmund a d’abord dû composer avec une grave blessure qui l'a laissé éloigné plusieurs mois des terrains. Mais deux mois après son retour, le joueur de 20 ans peine toujours à trouver le rythme.

Dimanche, lors du choc face à l’Atlético de Madrid (1-0), il était remplaçant et son entraîneur, Ernesto Valverde, ne l’a pas fait entrer en jeu. Selon la Cadena Ser, le joueur aurait fait preuve d’une étonnante nonchalance lors de son échauffement le long de la touche…



Fast foot et sorties nocturnes



Toujours selon la radio espagnole, le mode de vie du Français de 20 ans ne serait pas tout à fait conforme à ce qu’on peut attendre d’un joueur professionnel, surtout au sein de l’effectif du Barça. Il serait même une source d'inquiétude au Barça même si le club catalan espère que le joueur va retrouver bientôt son véritable niveau.



Un intégration délicate ?



L’ancien Rennais serait en tout cas adepte des fast food, ce qui le rend plus vulnérable face aux pépins physiques. Ousmane Dembélé gouterait aussi les joies de la vie nocturne. Alors que ses parents ne sont plus à ses côté, la Cadena Ser évoque enfin une intégration délicate avec ses partenaires dans le vestiaire catalan même si l'ancien Rennais entretient de très bons rapports avec ses compatriote Lucas Digne et Samuel Umtiti.